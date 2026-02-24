Galatasaray, Osimhen convocato per la gara con la Juventus

Il Galatasaray ha deciso di convocare Victor Osimhen: l’attaccante era in dubbio per il match con la Juventus, ma sarà a disposizione

Il Galatasaray è pronto a sfidare la Juventus per il ritorno dei playoff di Champions League. I turchi arrivano a Torino con un vantaggio di tre reti grazie al 5-2 dell’andata.

Nel match dell’Allianz Stadium ci sarà Victor Osimhen, che nei giorni scorsi era in dubbio per un fastidio al ginocchio, ed era rimasto fuori in via precauzionale.

Dopo l’allenamento di oggi – 24 febbraio – Buruk ha deciso di convocare l’attaccante nigeriano per la sfida contro i bianconeri.

Dopo il 5-2 dell’andata, la Juventus cerca l’impresa per accedere agli ottavi.