Le ultime in casa Juventus in vista della delicata sfida in ottica Champions League contro il Bologna

Manca sempre meno alla sfida tra la Juventus di Igor Tudor e il sorprendente Bologna di Vincenzo Italiano. La sfida è in programma domenica 4 maggio allo stadio “Dall’Ara” a partire dalle 20:45.

I bianconeri arrivano a questa sfida dalla vittoria per 2-0 contro il Monza in casa. Un successo ottenuto grazie alle reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Unica nota dolente il cartellino rosso a Kenan Yildiz, che si è poi scusato pubblicamente con i tifosi.

In vista della sfida contro i rossoblù, che si trovano in 5ª posizione con 1 punti, uno solo in meno della Juve a 62, Tudor si trova con molti indisponibili.

Non solo lo squalificato Yildiz e Milik, fresco di rinnovo. Ancora presto per le probabili formazioni, ma l’allenatore comincia a fare le proprie valutazioni alla luce dei giocatori a disposizione e delle risposte ottenute in allenamento.

Juventus, tutte le novità in vista del Bologna

Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic, per cominciare, non si sono ancora uniti al gruppo per la seduta di allenamento. In dubbio, poi, anche Kolo Muani dal 1′, dopo il gol ottenuto nell’ultima giornata. L’attacco, dunque, potrebbe essere ricostruito e ribaltato con altre soluzioni.

Per esempio, Francisco “Chico” Conceicao potrebbe essere il terzo attaccante in avanti, con anche Weston Mckennie che potrebbe essere provato in quella zona di campo.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, la situazione resta complicata con numerosi infortunati. Fuori ovviamente Cabal, Bremer, Gatti e da poco anche Lloyd Kelly. Potrebbe dunque toccare a Cambiaso o a Savona in uno dei tre ruoli difensivi insieme a Pierre Kalulu e Renato Veiga. Domani, 1 maggio, è previsto un altro allenamento nella tarda mattinata che potrebbe portare aggiornamenti in casa bianconera.