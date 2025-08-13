Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, fischi per Vlahovic dopo il gol sbagliato: cos’è successo

Redazione 13 Agosto 2025
Dusan Vlahovic, Juventus (Imago)

Al quarto d’ora il numero 9 è stato fischiato dallo stadio durante l’amichevole contro la Juventus Next Gen

La Juventus è in campo nella consueta amichevole in famiglia contro la Next Gen. L’atmosfera di casa, però, non ha cancellato in episodio negativo per Dusan Vlahovic.

Il numero 9 ha infatti sbagliato un tap-in davanti alla porta, che avrebbe regalato il 2-0 ai bianconeri dopo il primo gol di Douglas Luiz con la Juve.

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: l’intero stadio ha fischiato il serbo, ribadendo un rapporto sempre più teso con la tifoseria.

L’attaccante ha risposto applaudendo, ma senza sorridere: i fischi sono continuati anche nelle azioni successive.