Juventus, fischi per Vlahovic dopo il gol sbagliato: cos’è successo
Al quarto d’ora il numero 9 è stato fischiato dallo stadio durante l’amichevole contro la Juventus Next Gen
La Juventus è in campo nella consueta amichevole in famiglia contro la Next Gen. L’atmosfera di casa, però, non ha cancellato in episodio negativo per Dusan Vlahovic.
Il numero 9 ha infatti sbagliato un tap-in davanti alla porta, che avrebbe regalato il 2-0 ai bianconeri dopo il primo gol di Douglas Luiz con la Juve.
La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: l’intero stadio ha fischiato il serbo, ribadendo un rapporto sempre più teso con la tifoseria.
L’attaccante ha risposto applaudendo, ma senza sorridere: i fischi sono continuati anche nelle azioni successive.