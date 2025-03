Juventus, fischi all’intervallo: la ricostruzione

Fischi contro la dirigenza della Juventus all’intervallo della sfida tra i bianconeri e l’Atalanta: la ricostruzione dell’accaduto.

Dopo la bella vittoria contro il Verona la Juventus è scesa in campo contro l’Atalanta in una sfida fondamentale per la stagione bianconera e per la lotta scudetto.

La rete di Retegui su calcio di rigore, però, ha spento gli entusiasmi della squadra di Thiago Motta, che è rientrata negli spogliatoi sotto nel punteggio.

L’Allianz Stadium ha quindi fischiato la squadra, con la Curva che ha intonato cori contro la dirigenza. Clima teso in casa Juventus, il cui periodo negativo continua.

Ora la squadra di Thiago Motta dovrà raccogliere le energie e nella speranza di ribaltare il risultato nella seconda frazione di gioco.