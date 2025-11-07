Juventus, Ferrero: “La Procura ha chiesto l’archiviazione per l’inchiesta sui conti del 2022”

L’annuncio del presidente bianconero durante l’assemblea degli azionisti

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio del 2022 della Juventus.

Lo ha riferito il presidente Gianluca Ferrero, durante l’assemblea degli azionisti, segnando di fatto un passaggio importante nella lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il club bianconero.

Nel corso del suo intervento, Ferrero ha dichiarato: “Nella prima decade dell’ottobre 2025 è stata formulata l’archiviazione del bilancio 2022, sul quale la società non è mai stata indagata. Con questo la vicenda penale è stata chiusa”.