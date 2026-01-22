Juve, avanti tutta per En-Nesyri: base d’intesa con il Fener per un prestito oneroso con diritto di riscatto
La Juventus accelera sul fronte offensivo e spinge con decisione per Youssef En-Nesyri. Trattativa attiva proprio in questi minuti, segnale della volontà bianconera di arrivare rapidamente a una soluzione.
Il direttore sportivo Marco Ottolini infatti si trova in Turchia per proseguire i contatti con il Fenerbahçe. L’agenda del ds bianconero prevede anche un incontro diretto con l’attaccante, il quale rientrerà in Turchia domani a seguito della Coppa d’Africa.
L’attaccante marocchino ha dato disponibilità al trasferimento, mentre tra i club si lavora su un prestito oneroso con diritto di riscatto.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO