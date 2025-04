Le parole del difensore della Juventus Federico Gatti in un’intervista rilasciata all’evento a Coverciano “Inside the Sport”

Premiato con il premio “sacrificio e qualità” all’evento di Coverciano “Inside the Sport” di lunedì 28 aprile 2025 è stato Federico Gatti.

Il difensore della Juventus è stato scelto per la sua grande forza d’animo, che l’ha visto scalare quasi tutte le categorie del calcio italiano fino ad arrivare in Serie A.

L’ex Frosinone è attualmente infortunato e sta saltando uno dei periodi più importanti della stagione dei bianconeri.

Proprio di questo e della stagione che sta per terminare della sua Juventus ha parlato Federico Gatti in una breve intervista.

Juventus, le parole in intervista di Federico Gatti

Il difensore della Juventus ha iniziato dicendo: “Vi ringrazio per questo premio, sperando sia anche un simbolo per i giovani che si arrendono alle prime difficoltà. Il mio infortunio? Ho riportato una frattura e martedì dovrei tornare in campo a correre. Spero di rientrare il prima possibile“.

Per poi continuare: “Il 4° posto deve essere il minimo. Dobbiamo guadagnare la qualificazione in Champions. Non possiamo essere contenti dei risultati, dobbiamo tutti fare un esame di coscienza. Volevo esserci anche io a giocarmi lo Scudetto, spero nell’anno prossimo“.

Futuro

Sull’allenatore, Gatti ha poi detto: “Tudor conosce l’ambiente della Juventus, anche se è presto parlare del suo lavoro. A noi si è presentato parlandoci del suo vissuto. Questa è stata la mia migliore stagione in bianconero, sono di Torino e giocare qui è la cosa più bella che potessi chiedere“.

Per concludere su Yilidz: “Conosco la famiglia di Kenan, gli servirà come crescita per il suo futuro. Non rispecchia per nulla quel gesto, per noi è un perno fondamentale“.