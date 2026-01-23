En-Nesyri alla Juventus ai dettagli finali: trovati tutti gli accordi

Ai dettagli finali En Nesyri-Juventus: c’è l’accordo verbale, manca l’ok del presidente e il giocatore arriverà in Italia insieme al ds Ottolini

Come ampiamente raccontato, la Juventus ha individuato il profilo adatto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Dopo aver seguito anche Mateta del Crystal Palace, alla fine la dirigenza bianconera ha scelto En-Nesyri.

Dopo il viaggio del ds Ottolini in Turchia, ora la trattativa è ai dettagli finali. Ancora un minimo di distanza fra i club sulle cifre di prestito e diritto, ma non sono previste sorprese essendo stato raggiunto l’accordo totale. Infatti il giocatore ha dato il proprio benestare al trasferimento.

Il giocatore è rientrato da poco da un mese di Coppa d’Africa (persa in finale) e, essendo extracomunitario, ci vorrà anche più tempo per i permessi e ottenere il visto. Quindi non sarà a prescindere a disposizione per la sfida di domenica 25 contro il Napoli.

Come anticipato, filtra comunque grande ottimismo anche da parte della dirigenza, in attesa solamente del via libero definitivo da parte del presidente del Fenerbahce. Ottolini, dunque, rientrerà in Italia oggi – sabato 24 -, dopo aver trovato l’accordo. Con lui, se in mattinata dovesse arrivare proprio l’ok del numero uno turco, dovrebbe atterrare a Torino proprio anche En-Nesyri.

Infine, le cifre. Prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. La Juventus quindi pagherà una cifra maggiore per il prestito proprio perché il Fener coprirà il pagamento dello stipendio del marocchino.