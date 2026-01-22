Juventus, Ottolini è a Istanbul per En-Nesyri: le ultime

La Juventus continua a lavorare per l’attaccante: le ultime

La Juventus rimane al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti per questa seconda parte di stagione.

Come già detto, i bianconeri sono in pole per Youssef En-Nesyri, che in questo momento è l’attaccante più vicino.

Per questo motivo, il d.s. bianconero Marco Ottolini, come anticipato in Turchia, si è recato a Istanbul per parlare direttamente con il Fenerbahce. Già nella giornata di ieri, mercoledì 21 gennaio, ha avuto un primo incontro col club e anche oggi incontrerà il loro direttore sportivo.

La Juve non ha comunque intenzioni di fare spese folli. Inoltre, serve che il Fenerbahce trovi il suo nuovo attaccante, in modo da sostituire il nazionale marocchino.