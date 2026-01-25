Juventus, En-Nesyri convocato dal Fenerbahçe per il match contro il Göztepe

Mentre la Juventus aspetta una risposta definitiva da parte dell’attaccante marocchino, il Fenerbahce ha convocato En-Nesyri per la gara in programma questa sera contro il Göztepe.

Sì perché se da un lato l’accordo tra Juventus e Fenerbahce è chiuso e definito, dall’altro manca ancora il via libera decisivo da parte del giocatore, i quale sta valutando con attenzione il proprio futuro. A rallentare la situazione nelle ultime ore infatti, è stato l’inserimento del Siviglia, tornato con decisione sull’attaccante marocchino.

Il club spagnolo, dove En-Nesyri ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera, vincendo due Europa League, sta spingendo affinché il giocatore prenda tempo e valuti un possibile ritorno in Spagna. Nel frattempo però, En-Nesyri resta a disposizione del Fenerbahce, essendo stato convocato da Domenico Tedesco per il match di questa sera.