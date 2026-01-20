Juventus, contatti in corso con En-Nesyri: è lui l’attaccante più vicino ai bianconeri

Youssef En-Nesyri – IMAGO

La Juventus è avanti per En-Nesyri: contatti in corso con il marocchino, su cui ci sono anche Napoli e Siviglia

C’è ancora distanza con il Crystal Palace per Mateta e per questo motivo la Juventus ha avviato i contatti con En-Nesyri.

I bianconeri sono alla ricerca di una prima punta, e viste le difficoltà per il francese si sono mossi per l’attaccante del Fenerbahce, che piace anche a Napoli e Siviglia.

La squadra di Spalletti – per come stanno oggi le cose – è però avanti rispetto alle concorrenti per poter prelevare il 28enne marocchino, il quale potrebbe spuntarla al netto di nuovi tentativi per Mateta.

Intanto, si cerca anche un vice Yildiz, con un tentativo per Gudmundsson respinto dalla Fiorentina (qui tutti i dettagli)