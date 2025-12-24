Juventus, Elkann: “Squadra sempre più forte. Tutti importanti per tornare a vincere”

Le parole di John Elkann alla cena di Natale della Juventus

È tempo di cene e di auguri anche in casa Juventus. A prendere parola nel classico discorso che ha accompagnato la cena è stato John Elkann: “É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri“.

Il dirigente classe ’76 ha ricordato l’importanza di conoscere la storia bianconera, una vera base su cui costruire il futuro: “Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte“.

Sulla squadra di oggi, invece: “State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere“.

Il discorso di Elkann si è chiuso con un ringraziamento speciale alle squadra e a Spalletti: “La vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister,tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti“.