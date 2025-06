Ederson sulla lista della Juventus per il centrocampo. Più difficili Tonali e Frattesi

La Juventus alla ricerca di un centrocampista: la situazione

La Juventus si sta iniziando a muovere sul mercato in entrata, con obiettivi importanti non solo in attacco. I bianconeri, infatti, vorrebbero rinforzare anche il centrocampo con un giocatore forte.

Tra gli obiettivi, quello più realizzabile è Ederson dell’Atalanta, seppur costoso. Per il brasiliano, inoltre, resiste anche l’interesse dell’Al-Hilal. La Juventus al momento non ha presentato offerte, ma potrebbe presto fare sul serio.

Gli altri due nomi ai primi posti della lista sono quelli di Sandro Tonali e Davide Frattesi, che sono però più difficili.