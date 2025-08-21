Juventus, ufficiale la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest

Douglas Luiz è un nuovo giocatore del Nottingham Forest: i banconeri hanno ufficializzato la cessione del centrocampista

Douglas Luiz è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. La Juventus ha annunciato la cessione del centrocampista in prestito con obbligo di riscatto.

Il brasiliano è partito questa mattina per l’Inghilterra, salutando i tifosi e ringraziandoli per l’annata trascorsa.

Dopo appena una stagione, dunque, Douglas Luiz lascia la Juventus: i bianconeri hanno concluso l’operazione con il Nottingham Forest in prestito a 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 25 e bonus fino a 3.5 milioni, come si legge nell’annuncio del club bianconero.

Di seguito il comunicato della Juventus.

Il comunicato della Juventus su Douglas Luiz

Questa la nota ufficiale dei bianconeri: “Le strade della Juventus e di Douglas Luiz si separano. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l’Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell’approdo a Torino, sponda Juventus“.

Il Nottingham Forest, sul proprio sito, ha riportato le sue prime parole: “Sono davvero felice di essere qui, è un grande club e ho deciso di venire qui perché vedo l’ambizione del club. Sono così emozionato di iniziare con la squadra e dare il massimo per la maglia e per i tifosi“.