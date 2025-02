Juventus, c’è lesione per Douglas Luiz: i tempi di recupero

Juventus, Douglas Luiz

Ancora uno stop per Douglas Luiz, che si è fermato nella sfida contro il Cagliari: l’esito degli esami

Appena rientrato da un problema muscolare di quasi due settimane, Douglas Luiz è costretto a fermarsi nuovamente.

Quarto stop stagionale per il centrocampista brasiliano della Juventus, che quest’anno non è mai riuscito a trovare continuità.

Entrato in campo nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, la sua partita è durata soltanto 20 minuti a causa di un problema che lo ha costretto a chiedere il cambio.

Problema che si è rivelato essere una lesione muscolare.

Il comunicato della Juventus

“In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Un infortunio del genere richiede di stare ai box per almeno 15 giorni, motivo per cui il brasiliano potrebbe rientrare soltanto dopo la sosta per le nazionali di marzo.