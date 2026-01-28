Juventus, Douglas Luiz torna in prestito all’Aston Villa

Douglas Luiz (IMAGO)

Dopo il rientro anticipo dal prestito al Nottingham Forest, prosegue l’avventura in Premier League per Douglas Luiz

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “Douglas Luiz continuerà la sua avventura in Premier League. Il centrocampista brasiliano, rientrato in anticipo dal prestito al Nottingham Forest dopo aver collezionato 14 presenze, si trasferisce ora all’Aston Villa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione”.

Il brasiliano, arrivato in Italia nel 2024, con i bianconeri ha collezionato 27 presenze in tutte le competizioni.

Dopo una sola stagione si è trasferito in prestito al Nottingham Forest. Fino ad ora Douglas Luiz aveva raccolto 14 presenze e 1 assist.

Ora il brasiliano ritornerà all’Aston Villa. Qui Douglas Luiz ha trascorso 5 stagioni con i Villans collezionando più di 200 presenze.