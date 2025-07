Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz non si è presentato al raduno della Juventus: verranno presi provvedimenti

Assente senza dare alcuna spiegazione in merito. Così è iniziata la preparazione alla nuova stagione di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus.

Il brasiliano non si è presentato al raduno del club previsto per la giornata di giovedì 24 luglio.

Il club prenderà provvedimenti nei confronti del proprio calciatore, arrivato nella scorsa sessione di calciomercato.

Non presenti nemmeno David e Conceicao, che hanno però dato spiegazioni al club e che sono dunque “giustificati”.

Juventus, Douglas Luiz non si presenta al raduno

Senza nemmeno avvisare, Douglas Luiz ha disertato il raduno della Juventus prima della partenza per il tour in Germania. I giocatori e lo staff bianconeri si sono ritrovati nella mattinata di giovedì 24 luglio per riprendere gli allenamenti dopo il Mondiale per Club, che ha visto Tudor e i suoi venire eliminati dal Real Madrid.

Assenti anche Jonathan David e Francisco Conceição, che a differenza del compagno di squadra hanno però avvisato e ricevuto l’autorizzazione da parte del club. Società che ha già annunciato che verranno presi provvedimenti in merito: resterà da capire nelle prossime ore quali saranno le conseguenze per il brasiliano.