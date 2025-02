La Juventus di Thiago Motta deve fare i conti con l’emergenza in difesa in vista dei prossimi impegni di Coppa Italia e Serie A

Sorrisi e apprensione per la Juventus. La vittoria contro il Cagliari ha permesso alla squadra di Thiago Motta di essere sola al quarto posto, salendo a 49 punti e allungando su Lazio, Fiorentina e Milan.

I bianconeri, però, devono fare i conti anche con l’infermeria. All’Unipol Domus Arena, infatti, Andrea Cambiaso e Douglas Luiz hanno lasciato il campo per infortunio. A questi si aggiunge Nicolò Savona, che nella mattinata di lunedì 24 febbraio si è sottoposto a esami strumentali.

Thiago Motta e la Juventus devono fare i conti con gli infortuni: è tornata l’emergenza in difesa.

Ecco cosa filtra dalla Continassa in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli e quella di campionato contro l’Hellas Verona, entrambe che si giocheranno all’Allianz Stadium di Torino.

Emergenza in difesa per la Juventus: le ultime

Non si placano i problemi difensivi per la Juventus. Gleison Bremer e Juan Cabal rientreranno soltanto la prossima stagione. Anche Pierre Kalulu e Renato Veiga sono fermi per infortunio. Entrambi salteranno le prossime due sfide contro Empoli in Coppa Italia ed Hellas Verona in campionato. Thiago Motta, quindi, avrà a disposizione i soli Lloyd Kelly e Federico Gatti al centro della difesa. La coppia va verso la conferma, visto anche il clean sheet contro il Cagliari.

Anche sulle corsie è emergenza. Nicolò Savona non ci sarà per almeno due settimane, così l’allenatore bianconero perde un’alternativa sia a destra che a sinistra. La (piccola) nota positiva arriva da Andrea Cambiaso. Per l’ex Genoa dovrebbe trattarsi soltanto di un affaticamento, quindi il suo rientro potrebbe esserci in campionato. Contro l’Empoli, quindi, rimangono a disposizione i soli Timothy Weah a destra e Jonas Rouhi a sinistra. La Juventus potrebbe contare anche su Alberto Costa, ma il portoghese non ha ancora esordito dopo l’arrivo dalla Victoria Guimaraes.

Per fronteggiare l’emergenza in difesa, la Juventus potrebbe ricorrere in caso di necessità anche a Weston McKennie e Manuel Locatelli, che in questa stagione hanno giocato rispettivamente da terzino sinistro e da difensore centrale.