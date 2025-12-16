Juventus, lanciata la nuova maglia d’allenamento ispirata ad Alessandro Del Piero
La Juventus ha deciso di omaggiare Alessandro Del Piero per lanciare la nuova maglia da riscaldamento 2025-2026
“Ispirata alla maestria e alle abilità tecniche di Alessandro Del Piero, rappresenta il tipo di patrimonio storico che incoraggia i nuovi talenti“.
Così la Juventus ha deciso di lanciare la nuova maglia pre gara per la stagione 2025-2026 omaggiando la leggenda nonché miglior marcatore di tutti i tempi del club, Alessandro Del Piero.
Il kit, creato in collaborazione con Adidas, presenta il logo del club in giallo e sullo sfondo una serie di disegni in stile rinascimentale con alcune esultanze storiche dell’ex capitano dei bianconeri.
Oltre al canonico 10 sulle spalle, che “continua a ispirare tutti i giocatori che vestono la maglia bianconera e non solo“, si legge nel comunicato pubblicato dalla società di Torino.
Visualizza questo post su Instagram
Juventus, presentata la nuova maglia in onore di Del Piero
Oltre alla nuova divisa, la Juventus ha lanciato un’intera collezione arricchita dalla firma e dal logo personale di Del Piero, per mettere a disposizione dei tifosi un collegamento con lo storico capitano del club.
“Nel corso delle sue 705 presenze in bianconero raccolte tra il 1993 e il 2012, Alex ha vinto tutto con la Juventus: ha sollevato al cielo tutti i trofei del calcio italiano e internazionale, cementando così il suo status di vera leggenda“, scrive la Juventus. E da qui la scelta di creare qualcosa di iconico.