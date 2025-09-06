L’attaccante della Juventus Jonathan David ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero e delle ambizioni della squadra di Tudor

Jonathan David è stato il primo acquisto estivo della Juventus, ed è in bianconero da ormai due mesi. L’attaccante canadese ha esordito nel migliore dei modi, trovando subito il gol alla prima di campionato contro il Parma.

Dopo la partita amichevole tra Romania e Canada, in cui David ha segnato l’1-0, l’attaccante ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.

Il numero 30 ha raccontato i suoi primi mesi in Italia, passando per le ambizioni della Juventus e la possibilità di giocare in coppia con Vlahovic.

“Mi sento bene, fa sempre bene partire segnando, l’obiettivo è vincere più partite possibili. 25 gol? Proverò a segnare più gol possibili, se dovessi arrivare a 25 sarò felice, darò il massimo” ha esordito l’ex Lille.

Juventus, David: “Cerchiamo di arrivare il più lontano possibile”

L’attaccante ha proseguito parlando proprio di Vlahovic e della possibile coppia d’attacco con lui: “Coppia con Vlahovic? Certo, potrei giocare con lui. Ovviamente spetta all’allenatore decidere, ma non ci sono problemi per me“.

David ha concluso commentando gli obiettivi della Juventus e il prossimo impegno contro l’Inter: “Sappiamo che è una partita molto importante per i tifosi, cercheremo di prepararla al meglio poi vedremo come andrà. Vincere Serie A e Champions? Certo, possiamo competere in ogni competizione a cui partecipiamo, cerchiamo di arrivare il più lontano possibile“.