La Juventus perde 3-0 contro la Fiorentina e trova il secondo KO consecutivo. Sette gol subiti in due partite: ecco da quando non accadeva

Il verdetto del Franchi è chiaro: la Juventus ha perso 3-0 contro la Fiorentina. Per la viola sono infatti stati decisivi i gol di Gosens, Mandragora e Gudmundsson. Quest’ultimo appena 10 minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Annullato per fuorigioco, invece, il gol dell’ex messo a segno da Kean.

Per i bianconeri si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo il 4-0 subito nella scorsa giornata di Serie A contro l’Atalanta. È anche il quarto KO dal 19 febbraio, dopo quello in Champions nella gara di ritorno con il PSV (che è costata l’eliminazione dalla competizione a Motta e ai suoi), quello in Coppa Italia ai rigori contro l’Empoli e, appunto, quello contro i nerazzurri la scorsa settimana.

Il dato che salta subito all’occhio è però quello legato ai gol subiti: ben 7 nelle ultime due partite.

I bianconeri non ne subivano così tanti in due incontri consecutivi di Serie A dal lontano 2011.

Juventus, 7 gol subiti nelle ultime due: non succedeva dal 2011

La partita di oggi del Franchi risveglia nei bianconeri spiacevoli ricordi. I gol subiti nelle ultime due sono come detto 7, e la Juventus non ne subiva così tanti dal 2011. In panchina c’era Luigi Delneri, e tra il 6 e il 9 gennaio di quell’anno la Juventus perse due partite importanti rispettivamente contro Parma e Napoli.

Contro i gialloblù i bianconeri persero infatti 4-1 in casa allo Stadio Olimpico di Torino. Mentre, appena tre giorni dopo, arrivò anche un netto 3-0 in casa del Napoli al vecchio San Paolo con una tripletta di Cavani. Da 13 anni, poi, la Juventus non perdeva due match di fila in Serie A con almeno 3 gol di scarto.

È ancora speranza Champions?

La sconfitta contro la Fiorentina fa scendere la Juventus al quinto posto, a -1 dal Bologna quarto che nella giornata di oggi si è imposto sulla Lazio di Baroni con un netto 5-0. La zona Champions resta dunque ancora a portata di mano, ma quello che dovranno fare Motta e i suoi sarà necessariamente rialzarsi quanto prima per non perdere il treno per l’Europa che conta.

Ora i bianconeri avranno tempo per preparare i prossimi impegni di campionato, vista l’imminente sosta che farà fermare il campionato fino al 29 di marzo. Al rientro dalla sosta nazionali, la Juventus affronterà il Genoa, mentre pochi giorni dopo e nella prima partita del mese di aprile, Motta e i suoi saranno ospiti all’Olimpico contro la Roma di Ranieri.