Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, è ufficiale la nomina di Damien Comolli come nuovo ad del club

Redazione 11 Novembre 2025
Juventus, Comolli (Imago)
Juventus, Comolli (Imago)

La Juventus ha ufficializzato la nomina di Damien Comolli come nuovo ad: la nota del club bianconero pubblicata sui propri profili

Come era stato già preannunciato da tempo, alla fine è arrivata l’ufficialità. Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato del club.

Il francese passa così a essere nuovo ad dei bianconeri, dopo aver svolto dal giorno del suo arrivo il ruolo di direttore generale.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con il primo Consiglio di Amministrazione societario, che si è tenuto martedì 11 novembre 2025.

Di seguito le parole della Juventus diffuse sui propri canali ufficiali.

Juventus, Comolli è il nuovo ad

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri“.

Che continua: “Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente“.