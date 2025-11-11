La Juventus ha ufficializzato la nomina di Damien Comolli come nuovo ad: la nota del club bianconero pubblicata sui propri profili

Come era stato già preannunciato da tempo, alla fine è arrivata l’ufficialità. Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato del club.

Il francese passa così a essere nuovo ad dei bianconeri, dopo aver svolto dal giorno del suo arrivo il ruolo di direttore generale.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con il primo Consiglio di Amministrazione societario, che si è tenuto martedì 11 novembre 2025.

Di seguito le parole della Juventus diffuse sui propri canali ufficiali.

Juventus, Comolli è il nuovo ad

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri“.

Che continua: “Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente“.