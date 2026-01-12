Juventus-Cremonese, revocato un rigore agli ospiti dopo On Field Review
L’arbitro di Juventus-Cremonese ha revocato un rigore agli ospiti dopo On Field Review: espulso Nicola per proteste
Dopo essere andata sotto di due gol, la Cremonese ha l’occasione di accorciare le distanze contro la Juventus.
Il direttore di Gara Feliciani però, dopo aver fischiato un calcio di rigore per fallo di Locatelli su Johnsen, viene richiamato al monitor dal VAR.
Dopo l’On Field Review, l’arbitro ha annunciato: “A seguito di revisione, il giocatore numero 5 della Juventus (Locatelli, ndr) non commette alcun fallo. Decisione finale: revoca del calcio di rigore”.
Espulso immediatamente dopo Davide Nicola, che ha reiterato le proteste per la decisione di Feliciani.