Le formazioni ufficiali di Juventus e Cremonese, gara valevole per la 20ª giornata di Serie A

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il match tra Juventus e Cremonese, gara che di fatto, chiude la ventesima giornata di Serie A.

Bianconeri di Luciano Spalletti che arrivano a questo match reduci da una grande gara esterna sul campo del Sassuolo, vinta per 0-3.

La squadra di Nicola invece con qualche rimpianto dopo aver subito la rimonta davanti al proprio pubblico contro il Cagliari, nella gara terminata per 2-2.

Di seguito, ecco le scelte di formazione di Spalletti e Nicola.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Johnsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino, Sanabria

Dove vedere Juventus-Cremonese in tv

Il match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cremonese in programma questa sera alle 20.45 e valido per la ventesima giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e Dazn.