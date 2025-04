Mattia Perin assente dai convocati per il match contro la Roma: il comunicato della Juventus.

Assenza a sorpresa nella lista dei convocati della Juventus per la trasferta di Roma.

Mattia Perin non sarà a disposizione di Igor Tudor a causa di un fastidio muscolare avvertito durante l’ultimo allenamento. Il portiere bianconero resterà comunque vicino alla squadra: partirà regolarmente per Roma, ma non sarà utilizzabile per il match.

Il club ha comunicato che Perin verrà sottoposto ad accertamenti la prossima settimana per valutare l’entità del problema. In sua sostituzione, è stato convocato il giovane portiere della Next Gen, Daffara, che andrà così a completare il reparto insieme a Di Gregorio e Pinsoglio.

Un’ulteriore defezione che si aggiunge a un momento delicato per la Juventus, attesa da un confronto importante contro la Roma e alla ricerca di continuità in questa fase finale della stagione.

I convocati di Tudor per Roma-Juventus

PORTIERI: Di Gregorio, Pinsoglio, Daffara

DIFENSORI: Alberto Costa, Kelly, Renato Veiga, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz

ATTACCANTI: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula