I convocati della Juventus per il match contro il Parma: assente Teun Koopmeiners.

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A. Igor Tudor dovrà fare a meno di Teun Koopmeiners, ancora alle prese con problemi fisici che lo hanno costretto a saltare le ultime uscite.

Il centrocampista olandese non è stato inserito nell’elenco dei disponibili per la trasferta al Tardini. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la squadra, soprattutto in un momento cruciale della stagione in cui ogni punto è determinante per la corsa alla qualificazione in Champions League.

Nonostante l’assenza di Koopmeiners, la Juventus può contare sul rientro di altri elementi chiave.

Di seguito i convocati di Tudor.

I convocati di Tudor per Parma-Juventus

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi, Alberto Costa, Kelly, Renato Veiga

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Thuram, Douglas Luiz

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula, Nico Gonzalez, Kolo Muani

La partita contro il Parma rappresenta un banco di prova importante per la Juventus, che dovrà dimostrare il buon momento e mantenere alta la concentrazione per raggiungere gli obiettivi stagionali.