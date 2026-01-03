Juventus, la lista dei convocati contro il Lecce: di nuovo assente Milik
I convocati della Juventus per la sfida di campionato contro il Lecce: di nuovo assente Milik
La Juventus si prepara ad affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco. Appuntamento alle 18:00 di sabato 3 gennaio all’Allianz Stadium per la prima sfida bianconera del 2026.
Intoccabile Yildiz in attacco, con la dirigenza che si sta quindi muovendo sul mercato per trovare un sostituto che possa permettergli di rifiatare ogni tanto. Conceição ha recuperato, continua l’alternanza Openda-David, che ancora non giocano insieme.
Il club bianconero, dunque, ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per la sfida contro i giallorossi. Assente ovviamente Vlahovic, mentre torna Pinsoglio come terzo portiere dopo una lesione muscolare.
Continua invece il calvario per Arkadiusz Milik. Dopo essere tornato in gruppo dopo più di 500 giorni, il polacco si ferma di nuovo. In panchina contro Roma e Pisa, ora un nuovo fastidio al polpaccio che lo terrà fuori dai giochi per almeno due settimane. Di seguito la lista completa dei convocati.
Juventus, i convocati contro il Lecce
PORTIERI: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio
DIFENSORI: Bremer, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
ATTACCANTI: Conceicao, Yildiz, Openda, David