Juventus, i convocati per la partita contro il Pafos: torna Bremer
La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di Champions League contro il Pafos: ritorna Gleison Bremer
La Juventus ha comunicati la lista dei convocati che saranno a disposizione per la partita di Champions League contro il Pafos.
Dopo quasi tre mesi di assenza torna Gleison Bremer e con lui anche Daniele Rugani.
Di seguito la lista completa: Perin, Bremer, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Rouhi, Scaglia.
L’ultima volta che il difensore brasiliano era sceso in campo era il 27 settembre in Juventus-Atalanta terminata 1-1 in cui uscì per infortunio.
I prossimi impegni della Juventus in Champions League
La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata mercoledì sera contro il Pafos, una vittoria darebbe più tranquillità ai bianconeri in ottica qualificazione.
Nelle ultime due giornate di League Phase, la Juventus affronterà il Benfica di Mourinho il 21 gennaio e il Monaco il 28 gennaio.