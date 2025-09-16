I convocati di Tudor per Juventus-Borussia Dortmund: presenti Zhegrova e Conceiçao
I primi convocati di Igor Tudor per la Champions League: la Juventus sfida il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium.
Esordio in Champions League per la Juventus di Igor Tudor: la squadra bianconera sfiderà il Borussia Dortmund alle ore 21:00 di martedì 16 settembre.
Il club ha comunicato i primi convocati dell’allenatore croato per la partita: tutti presenti, anche Edon Zhegrova dopo l’assenza nell’ultimo match contro l’Inter.
Insieme al kosovaro, c’è il ritorno di Francisco Conceiçao, infortunato durante la sosta nazionali con il suo Portogallo.
Dopo la vittoria con i nerazzurri nel Derby d’Italia, la Juventus cerca il bis nell’esordio in Champions League: di seguito i convocati di Tudor per la partita.
I convocati della Juventus per il Borussia Dortmund
PORTIERI: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio
DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, McKennie
ATTACCANTI: Vlahovic, Yildiz, Openda, David
Con tutti a disposizione, Igor Tudor potrebbe provare il tridente pesante, composto da David e Yildiz dietro a Openda. (LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCONERA)