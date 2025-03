Juventus, i tifosi hanno contestato prima del match contro il Verona

La conseguenza delle due eliminazioni in una settimana della Juventus è stata la contestazione dei suoi tifosi.

La Juventus si prepara a scendere in campo per affrontare il Verona e chiudere la 27esima giornata di Serie A.

L’obiettivo dei bianconeri è naturalmente quello di tornare ai tre punti, provando a dimenticare una settimana tra le più difficili degli ultimi anni.

Prima l’eliminazione dalla UEFA Champions League per mano del PSV Eindhoven ai playoff, poi quella ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli.

La squadra disputerà il match lunedì 3 marzo all’Allianz Stadium di Torino, ma nella giornata di oggi, domenica 2 marzo, a “scendere in campo” sono stati i suoi sostenitori. Ecco cos’è accaduto.

Juventus, i tifosi contestano fuori dalla Continassa: cos’è successo

Mentre la Juventus si prepara ad affrontare il Verona di Zanetti i tifosi dei bianconeri hanno fatto sentire la propria voce nella giornata di oggi, domenica 2 marzo. Il momentaneo quarto posto in campionato non è sufficiente e le due eliminazioni in Coppa Italia e Champions League hanno lasciato il segno.

I tifosi lo avevano annunciato tramite un comunicato pubblicato nella giornata di sabato 1 marzo e sono stati di parola. Un vero e proprio corteo si è diretto e appostato al di fuori dello Juventus Training Center “La Continassa”, dove ha successivamente iniziato ad intonare cori all’indirizzo di società, allenatore e giocatori. “Rispettate i nostri colori” sono state le frasi ripetute più volte.