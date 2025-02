Juventus, Thiago Motta: “Sono soddisfatto di Koopmeiners. Non siamo favoriti, ma non conta questo”

Thiago Motta, allenatore della Juventus (Imago)

Le parole di Thiago Motta alla vigilia della gara di andata dei playoff di Champions League tra la Juventus e il PSV

La Juventus di Thiago Motta è pronta a scendere in campo: la formazione bianconera, nella giornata di domani (martedì 11) affronterà il PSV nella gara di andata dei playoff di Champions League.

Alla vigilia dell’incontro, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa.

Prima di tutto, l’allenatore ha dichiarato: “Sarà una sfida importante, lo sappiamo tutti. È una grande sfida per noi, da giocare al massimo. L’impegno dei ragazzi in allenamento è il massimo, sono pronti per giocare con grande intensità. Dovremo fare la nostra partita, cercando di essere uniti per arrivare all’obiettivo qualificazione”.

“Loro sono una squadra giovane che gioca bene a calcio e con grande coraggio, lo abbiamo anche visto nella prima gara contro di loro. Abbiamo fatto bene ma li abbiamo anche sofferti, dovremo quindi essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione in campo”.

Juventus, le parole di Thiago Motta in conferenza stampa

Thiago Motta ha poi affermato: “Abbiamo una squadra giovane, possiamo gestire questi impegni e pensiamo solo alla prossima. Domani è una partita importantissima perché troveremo di fronte una squadra che gioca molto bene a calcio. Noi all’ultima siamo riusciti a vincere anche senza giocare bene, non è un esempio ma è stato un passaggio positivo per il percorso“.

Dopodiché, sulle differenze rispetto ai primi mesi di gestione: “Il nostro obiettivo è quello di andare agli ottavi, e domani abbiamo una partita molto importante per ottenerli. Rispetto ai primi mesi sono cambiate tantissime cose, il gruppo mi piace perché si allenano tutti bene. La grande sfida è migliorare sempre“.

Poi, Motta ha anche parlato di Kolo Muani e del suo impatto: “È stato molto bravo, ma anche i compagni a metterlo in condizione di poter fare gol. Un singolo giocatore da solo non va da nessuna parte, e lo sanno tutti bene. Randal con le sue qualità fa alzare il livello del gruppo, ma non solo lui fa così”.

“Sono molto soddisfatto di Koopmeiners”

Su Koopmeiners ha dichiarato: “Non ho mai detto nulla di negativo su Koopmeiners. Io lo vedo sempre bene e sono contento dal primo giorno in cui è arrivato. Lui si allena molto bene e al massimo, ha fatto grandi prestazioni e insieme al gruppo sta crescendo. Sono convinto che possiamo dare sempre di più ma sono molto soddisfatto del suo lavoro fino a oggi“.

“Non siamo favoriti, ma anche se fosse non conta nulla. Contano solo quando l’arbitro fischia e i 180 minuti. Ci sono tante insidie, ma noi vogliamo arrivare a un risultato preciso e dovremo lottare per poterlo fare”.

E per concludere, su Vlahovic: “Lo vedo benissimo come tutti gli altri. Domani, come è normale che sia, non possono giocare tutti, ma sono disponibili per fare una grande partita. Quello che conta non sono i minuti che fanno i calciatori, ma la qualità. Se Dusan domani giocherà aiuterà sicuro, per il futuro contiamo tantissimo su di lui“.

--> --> -->-->