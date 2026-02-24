Juventus, le ultime in vista del Galatasaray: Bremer e Yildiz in gruppo
Gli ultimi aggiornamento dall’allenamento odierno della Juventus in vista della sfida contro il Galatasaray
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Kenan Yildiz e Gleison Bremer in vista della sfida di domani, mercoledì 25 febbraio, contro il Galatasaray.
Entrambi i giocatori bianconeri, dopo un breve riscaldamento a parte, si sono uniti al gruppo nella seduta mattutina.
Vedremo dunque quali saranno le decisioni dell’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti.
La Juventus per superare il turno dovrà battere la squadra turca con 4 gol di scarto.