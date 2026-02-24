Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, le ultime in vista del Galatasaray: Bremer e Yildiz in gruppo

Redazione 24 Febbraio 2026

Gli ultimi aggiornamento dall’allenamento odierno della Juventus in vista della sfida contro il Galatasaray

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Kenan Yildiz e Gleison Bremer in vista della sfida di domani, mercoledì 25 febbraio, contro il Galatasaray.

Entrambi i giocatori bianconeri, dopo un breve riscaldamento a parte, si sono uniti al gruppo nella seduta mattutina.

Vedremo dunque quali saranno le decisioni dell’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti.

La Juventus per superare il turno dovrà battere la squadra turca con 4 gol di scarto.