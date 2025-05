Aspettando Venezia-Juventus: nessun problema per McKennie, ancora a parte Gatti e Koopmeiners

Le ultime dall’allenamento della Juventus in vista della sfida contro il Venezia dell’ultima giornata.

Arrivano novità anche dall’allenamento della Juventus in vista dell’ultima giornata di campionato contro il Venezia. L’appuntamento è fissato per domenica 25 maggio alle 20:45.

Nessun problema serio per Weston McKennie, gli esami hanno evidenziato solo una contusione. Lo statunitense sarà quindi disponibile per l’ultima sfida di Serie A di questa stagione.

Continuano invece il lavoro differenziato per Teun Koopmeiners e Federico Gatti. Tudor valuterà nei prossimi giorni se portali comunque a Venezia o meno.

Il match di domenica 25 maggio sarà quindi decisivo per entrambi i club. I bianconeri puntano la conquista della quarta posizione per un posto in Champions. I veneti invece cercano la salvezza.