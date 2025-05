Juventus, le ultime dall’allenamento in vista del Venezia

Tutte le novità dall’allenamento della Juventus in avvicinamento all’ultima gara di campionato contro il Venezia

Il campionato di Serie A ha ancora diversi verdetti da dover dare. Dopo quello relativo alla vittoria del campionato da parte del Napoli, è rimasto scoperto ancora un posto in Champions.

La quarta posizione è attualmente occupata dalla Juventus, che nella gioranta di domenica 25 maggio sfiderà il Venezia.

Arrivano numerose novità per quanto riguarda le condizioni dei giocatori bianconeri, soprattutto sul reparto difensivo.

Da Veiga a Gatti, fino a McKennie e Koopmeiners: tutte le novità dall’allenamento della Juventus.

Le condizioni dei giocatori della Juventus dall’allenamento in vista del Venezia

Nell’allenamento di venerdì 24 maggio, lo staff bianconero capirà se Veiga potrà recuperare dal problema muscolare accusato. L’assente sicuro sarà Kalulu, squalificato, con Gatti che sta lavorando a parte e che potrebbe esserci solo in panchina. Recuperato, invece, Savona.

Non è da escludere l’idea Locatelli in difesa o con Kelly ancora adattato. Anche McKennie ha lavorato a parte e sono da capire le sue condizioni dopo la contusione rimediata. Koopmeiners, invece, non dovrebbe essere in campo nemmeno per l’ultima di campionato.