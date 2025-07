Juventus, Conceiçao rimane in bianconero: il comunicato

Francisco Conceição

Francisco Conceiçao rimane alla Juventus: è ufficiale la permanenza del portoghese

Dopo settimane di trattative, Francisco Conceiçao può considerarsi un giocatore della Juventus a tutti gli effetti.

È infatti ufficiale la permanenza dell’esterno d’attacco portoghese, dopo che bianconeri e Porto hanno trovato un accordo sul suo trasferimento a titolo definitivo.

L’operazione si è chiusa per una cifra di 32 milioni di euro.

Chico Conceiçao ancora in bianconero dunque, dopo la positiva prima stagione da 7 gol e 6 assist in 40 partite.

Juventus, Conceiçao resta in bianconero: il comunicato

“Ora è ufficiale! Francisco Conceição – dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti – passa a titolo definitivo alla Juventus e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 2030”.