Juventus, offerti 22 mln per Conceição: il Porto ne chiede 25 per chiudere

Gli ultimi aggiornamento sulla situazione Juventus-Conceição

I bianconeri di Tudor continuano a lavorare per trattenere Francisco Conceição, attualmente in prestito dal Porto.

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, la priorità della Juventus è provare a tenere il giocatore classe 2002, e sono in corso le trattative con il club di appartenenza.

Poche ore fa – come raccolto dal collega di Sky Sport Emanuele Baiocchini – la Juventus ha effettuato un’altra offerta nei confronti di Conceição pari a 22 milioni di euro. I portoghesi hanno rifiutato, e sono scesi a 25 per cercare di chiudere e trovare un’intesa. In più, c’è da ricordare che il portoghese ha una clausola che aumenterà fino a 45 milioni dopo il 16 luglio.

In più, nella giornata di domani – 11 luglio -, il Porto inizierà la preparazione in vista della prossima stagione e Conceição non prenderà parte al raduno dei suoi. La volontà, però, è quella di risolvere la situazione prima che il giocatore parta per il ritiro.