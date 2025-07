Juventus, contatti continui con il Porto per Conceiçao. Alberto Costa verso lo Sporting CP

Francisco Conceiçao, Juventus (Imago)

Vanno avanti i contatti tra Juventus e Porto per Francisco Conceiçao

Ufficializzato Jonathan David ormai da qualche giorno, la Juventus punta a mettere a segno altri colpi per rinforzare la rosa.

I bianconeri sono al lavoro soprattutto per sistemare il reparto offensivo, e in questo senso puntano a riconfermare Conceiçao dopo la buona stagione in prestito.

Nelle scorse ore Comolli aveva fatto un’offerta da 22 milioni di euro, rifiutata però dal Porto che ne ha chiesti 25, abbassando le pretese rispetto a qualche giorno fa. Anche oggi sono proseguiti i contatti tra le due squadre, con l’obiettivo di trovare l’intesa per far rimanere il classe 2002 in Italia.

Capitolo uscite: sempre nell’asse con il Portogallo, Alberto Costa va verso lo Sporting CP.