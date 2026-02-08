Conceição ancora out in Juventus-Lazio: si riscalda nell’intervallo ma poi torna in panchina con il ghiaccio sul ginocchio destro.

Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio Luciano Spalletti ha mandato a scaldare nell’intervallo di Juventus- Lazio Francisco Conceição per mettere in campo nuove forze.

Il numero 7 si è riscaldato e sembrava dovesse entrare prima dell’inizio della seconda frazione di gioco. Il portoghese però è tornato in panchina dolorante con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro.

Anche nella conferenza stampa alla vigilia del match l’allenatore bianconero aveva spiegato che il classe 2002 stava continuando a svolgere un lavoro differenziato e non era sicuro del suo rientro in campo.

Niente da fare quindi per Francisco Conceição che poteva essere una buona soluzione vista la difficoltà dei bianconeri fino a qui.