Conceiçao: “Futuro? Mi vedo a lungo alla Juventus”

Redazione 10 Febbraio 2026
Il trequartista della Juventus, Francisco Conceiçao (IMAGO)
Juventus, Conceiçao

In vista del derby d’Italia contro l’Inter, il trequartista della Juventus Francisco Conceiçao ha parlato del momento attuale dei bianconeri

Inter e Juventus si avvicinano al derby d’Italia, gara cruciale per il campionato e il percorso di entrambe le squadre. Oltre a Thuram, anche Francisco Conceiçao ha parlato del match con i nerazzurri: “Noi vogliamo vincere la partita, dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra. Sappiamo che l’Inter è in un momento molto buono, però noi abbiamo la qualità per vincere e andremo lì per quello“.

Il trequartista portoghese ha commentato anche il suo futuro in bianconero a Sport Mediaset: “Mi vedo alla Juventus a lungo, a vincere titoli e a fare grandi cose anche a livello personale“.

Conceiçao ha poi parlato del momento attuale dei bianconeri, sottolineando l’aspetto della concretezza in attacco.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Juventus, Conceiçao: “Abbiamo tutti potenzialità per fare molto meglio”

Sul cambiamento sotto la guida di Spalletti si è espresso così: “Mi piace tanto come giochiamo con lui, i risultati parlano da soli: dobbiamo continuare con questo lavoro per crescere ancora, abbiamo tutti le potenzialità per fare molto meglio, io incluso. In alcune occasioni ci manca il gol, se riusciamo a farlo prima la squadra si sente meglio“.

Conceiçao ha concluso parlando del periodo attuale e delle aspettative anche verso la Champions League: “Noi pensiamo a vincere ogni partita, è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo continuare a vincere in campionato per stare in alto, io e la squadra dobbiamo dare il massimo e aiutare a fare più gol e assist per raggiungere i nostri obiettivi. In Champions col Galatasaray saranno due partite molto difficili perché si tratta di una squadra con tante individualità forti: noi vogliamo vincere“.