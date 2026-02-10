In vista del derby d’Italia contro l’Inter, il trequartista della Juventus Francisco Conceiçao ha parlato del momento attuale dei bianconeri

Inter e Juventus si avvicinano al derby d’Italia, gara cruciale per il campionato e il percorso di entrambe le squadre. Oltre a Thuram, anche Francisco Conceiçao ha parlato del match con i nerazzurri: “Noi vogliamo vincere la partita, dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra. Sappiamo che l’Inter è in un momento molto buono, però noi abbiamo la qualità per vincere e andremo lì per quello“.

Il trequartista portoghese ha commentato anche il suo futuro in bianconero a Sport Mediaset: “Mi vedo alla Juventus a lungo, a vincere titoli e a fare grandi cose anche a livello personale“.

Conceiçao ha poi parlato del momento attuale dei bianconeri, sottolineando l’aspetto della concretezza in attacco.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Juventus, Conceiçao: “Abbiamo tutti potenzialità per fare molto meglio”

Sul cambiamento sotto la guida di Spalletti si è espresso così: “Mi piace tanto come giochiamo con lui, i risultati parlano da soli: dobbiamo continuare con questo lavoro per crescere ancora, abbiamo tutti le potenzialità per fare molto meglio, io incluso. In alcune occasioni ci manca il gol, se riusciamo a farlo prima la squadra si sente meglio“.

Conceiçao ha concluso parlando del periodo attuale e delle aspettative anche verso la Champions League: “Noi pensiamo a vincere ogni partita, è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo continuare a vincere in campionato per stare in alto, io e la squadra dobbiamo dare il massimo e aiutare a fare più gol e assist per raggiungere i nostri obiettivi. In Champions col Galatasaray saranno due partite molto difficili perché si tratta di una squadra con tante individualità forti: noi vogliamo vincere“.