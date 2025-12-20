Cambio obbligato per la Juventus di Spalletti: problemi per Francisco Conceição

Nonostante l’1-0, non arrivano notizie troppo felici per la Juventus di Luciano Spalletti. Al 61′ della sfida contro la Roma, infatti, proprio l’autore del gol del vantaggio Francisco Conceição è stato costretto al cambio.

Prima un gesto verso la panchina, poi un po’ di stretching e il tentativo di rimanere in campo. In seguito, però, il portoghese si è accasciato a terra e ha costretto il proprio allenatore ad effettuare un cambio.

Da quanto filtra, si tratta di problemi all’adduttore della coscia. Al suo posto, dunque, dentro Zhegrova. Ma non solo, un cambio anche per Gleison Bremer, che rientrava dal 1′ dopo l’operazione al menisco.

Per lui, però, sembra non esserci nessun problema fisico ma solo stanchezza dopo un’ora di gioco. Al suo posto, un altro giocatore che rientra da infortunio, ovvero Daniele Rugani.