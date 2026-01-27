La nota della Juventus sulla decisione del Monaco di vietare l’accesso a Nizza e Cap d’Ail ai tifosi bianconeri

Domani, mercoledì 28 gennaio, andrà in scena l’ultima giornata di League Phase di Champions League.

Ci saranno 18 partite in contemporanea e dopo i 90 minuti di gioco, si avrà la classifica finale. Inter, Juventus e Atalanta si giocano le prime otto posizioni, il Napoli si gioca l’accesso ai play off.

La Juventus affronterà il Monaco allo stadio “Luigi II” di Monte Carlo e con una vittoria potrebbe sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale. Serviranno, però, buone notizie anche dagli altri campi.

Alla vigilia della partita, le due compagini sono state protagoniste di una vicenda extra campo che ha riguardato soprattutto i tifosi bianconeri.

La nota della Juventus

Sui propri canali ufficiali, la Juventus ha rilasciato la seguente nota: “Juventus prende atto della decisione della Prefettura delle Alpi Marittime di vietare ai propri tifosi l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail in occasione della partita di UEFA Champions League che la vedrà opposta all’AS Monaco. Il Club esprime tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà. Inoltre, tale decisione sembra basarsi su fatti risalenti al passato che non riguardano in alcun modo le trasferte all’estero dei sostenitori bianconeri”.

In conclusione: “Tanti nostri tifosi risiedono nelle Alpi Marittime. Diverse migliaia di cittadini italiani lavorano quotidianamente nel Principato di Monaco, alcuni dei quali sono sostenitori della Juventus. Auspichiamo che questi elementi vengano presi in considerazione dalle autorità locali. Chiediamo infine ai nostri tifosi già presenti sul posto, o che raggiungeranno domani, mercoledì 28 gennaio, il Principato di Monaco, di rispettare le indicazioni dell’ordinanza prefettizia emanata questa sera”.