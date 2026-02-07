Comolli: “Yildiz vuole costruire la Juve del futuro. È una vera stella del calcio”

Le parole del direttore generale della Juventus durante la conferenza stampa di vigilia della sfida dei bianconeri contro la Lazio.

Damien Comolli apre il consueto appuntamento di vigilia dedicato alla presentazione della prossima partita della Juventus per commentare il rinnovo di Kenan Yildiz. (LA NEWS)

L’ufficialità del prolungamento di contratto del turco è arrivata nel pomeriggio e il dg bianconero la commenta così: “Siamo contenti di annunciare ufficialmente il rinnovo di Kenan fino al 2030. Una felicità condivisa da tutti quanti compresi i tifosi perché Kenan è una vera stella del calcio come il suo cognome ci ricorda.

Comolli ha proseguito: “Kenan è un talento e ha anche le qualità che servono a un leader da mettere al servizio della squadra. Lui è un giovane uomo cresciuto con dei valori della famiglia come quelli condivisi dalla famiglia bianconera”.

Il dg ha concluso dichiarando: “Stiamo affrontando un percorso ambizioso perché vuole dare orgoglio ai nostri tifosi e costruire la Juve del futuro. Il rinnovo di Kenan è un passo importante di questo percorso ma non sarà l’unico. Continueremo a lavorare per i nostri tifosi”.