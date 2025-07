Le parole di Damien Comolli, direttore generale della Juventus, dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Mondiale per Club

La Juventus è fuori dal Mondiale per Club. Nonostante una buona partita i bianconeri sono stati battuti 1-0 dal Real Madrid, venendo eliminati agli ottavi di finale della competizione americana.

Da una parte c’è orgoglio per la prestazione fatta dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, dall’altra frustrazione di non essere andati avanti: parola di Damien Comolli, direttore generale bianconero, che al termine del match ha parlato sia ai microfoni di Mediaset che a quelli di Dazn.

Prima di tutto, il dirigente francese ha dichiarato: “Mercato? La base della squadra è molto buona e da quello bisogna ripartire, poi è chiaro che nelle finestre di mercato si cercherà di migliorare ancora. Ci sarà tempo per concentrarci. I ragazzi devono convincersi che il gruppo è molto forte. Vlahovic? Non voglio parlare dei casi singoli”.

E per concludere: “Abbiamo imparato oggi da questa esperienza, è un processo di apprendimento. Dobbiamo cercare di migliorare la squadra, reimparare a vincere e riportare il club in una posizione per farlo. Dobbiamo garantire ai tifosi che faremo di più. Dobbiamo convincerci noi stessi che possiamo vincere“.