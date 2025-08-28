Dopo il sorteggio di Champions League, il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato del mercato dei bianconeri

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League.

Comolli ha confermato l’accordo raggiunto con il Nottingham Forest per la cessione di Savona, ma non solo.

Il dg bianconero ha parlato anche di Vlahovic e della sua permanenza ormai quasi certa.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Juventus, Comolli: “Champions? Calendario affascinante”

Comolli ha cominciato parlando della Champions League: “È un calendario affascinante. Il Bodo fuori casa sarà interessante. Non dipenderà solo dal clima ma anche per il campo artificiale. Giocare al Bernabeu poi è sempre un’esperienza incredibile. Io poi ho iniziato la mia carriera a Monaco e sarà emozionante a livello emotivo. Anche giocare in Portogallo è interessante. Lo Sporting ha raggiunto un livello impressionante. Noi siamo la Juventus e il nostro obiettivo è il successo“.

Ha proseguito parlando di Savona e Vlahovic: “Come potete immaginare il mercato viene svolto anche a Monaco. Posso dire che abbiamo raggiunto un accordo con il Nottingham per Savona. Operazione fatta nel pomeriggio. Non mi trovo qui oggi per parlare di giocatori di altri club però. Possono succedere ancora tante cose da qui a lunedì sera e non posso essere preciso. Come ha detto Chiellini noi faremo il possibile per migliorare la rosa. Lo faremo fino a lunedì sera e vedremo cosa faremo“.

Juventus, le parole di Comolli

Il dg bianconero ha concluso parlando ancora del mercato: “Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ci garantisce un grande sostegno. Dobbiamo essere cauti in quello che facciamo. Una differenza di pochi milioni sembra poco ma sono molti soldi. Noi vogliamo attenerci alle regole“.

“Che si tratti di qualsiasi trasferimento ve lo faremo sapere. Al momento non ci sono altre notizie. Ma da qui a lunedì vedremo. Se sarà possibile faremo tutto per aiutare la squadra e Igor (Tudor, ndr)”.

In zona mista, Comolli ha poi parlato anche della situazione di Nico Gonzalez: “Non stiamo parlando con nessun club, penso che rimarrà con noi“.