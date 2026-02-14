Juventus, Comolli: “Imbarazzante, è difficile accettare queste ingiustizie”

Le parole dell’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli sulle scelte arbitrali dopo il Derby d’Italia

Dopo la sconfitta nel Derby d’Italia la Juventus ha deciso di non far parlare l’allenatore Luciano Spalletti e i giocatori ma due membri della società. Insieme a Giorgio Chiellini infatti è intervenuto anche Damien Comolli.

I bianconeri infatti hanno commentato le scelte arbitrali durante il match soffermandosi in particolar modo sull’espulsione di Pierre Kalulu al 42′.

“Credo che parlare ora sia sbagliato e facile, una scelta che non compete a me. Sono ragazzi come noi gli arbitri, ma è palese che non ci fosse il livello adeguato per una partita del genere. Ai giocatori abbiamo detto che hanno fatto bene, c’è grande frustrazione e parlare di calcio dopo questa partita non ha senso“, ha esordito parlando a Sky Sport.

L’ad ai microfoni di DAZN ha poi aggiunto: “Il messaggio prima di tutto è verso i tifosi, siamo molto dispiaciuti. Noi oggi non abbiamo potuto giocare e vincere. Questa sera abbiamo perso tre punti, ma il calcio italiano ha perso molto di più. È inaccettabile e imbarazzante tutto questo. Noi siamo molto uniti e come club e società non ci arrenderemo“.