Chiellini e Comolli bloccati in Svezia: non possono raggiungere la Juventus a Bodo a causa della neve.

La Juventus attende le 21 per scendere in campo in Norvegia contro il Bodø/Glimt. Nelle scorse ore ha iniziato a nevicare molto causando diversi disagi tra cui la momentanea sospensione della partita di Youth League.

Nel frattempo Comolli e Chiellini, che dovevano raggiungere il club in vista del match, sono momentaneamente bloccati in Svezia. A causa della fitta neve infatti non è possibile atterrare all’aeroporto di Bodo.

Si spera in un miglioramento delle condizioni meteo per le prossime ore. Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso in conferenza stampa ieri, lunedì 24 novembre, avevano parlato del fattore freddo.

I padroni di casa sono abituati a queste temperature, per i bianconeri invece diventa una sfida nella sfida. Oltre alle temperature molto più basse della media in Italia anche la neve giocherà un ruolo fondamentale.