Juventus, Comolli è arrivato a Torino | VIDEO

Damien Comolli è arrivato a Torino: ecco il nuovo direttore generale della Juventus.

Dopo l’annuncio ufficiale negli scorsi giorni (leggi qui il comunicato ufficiale), Damien Comolli è arrivato a Torino nella mattinata di mercoledì 4 giugno.

Per il nuovo direttore generale della Juventus sarà quindi il primo giorno alla Continassa.

Si inizierà a lavorare per il futuro, prima per il Mondiale per Club e poi per la nuova stagione.