Juventus-Como, le formazioni ufficiali

Le scelte di formazione di Spalletti e Fabregas per Juventus-Como, sfida valida per la 26ª giornata di Serie A

Il sabato della 26ª giornata di Serie A si apre con una sfida da vertigini, che mette di fronte due squadre che puntano l’Europa che conta.

Da un lato la Juventus, reduce da una serie di risultati negativi tra campionato e Champions League che punta a riscattare la brutta sconfitta arrivata martedì sera a Istanbul. I bianconeri hanno bisogno di ritrovare i tre punti in campionato, per rimanere agganciati al 4° posto.

Dall’altro lato, invece, c’è chi il 4° posto lo vede come un premio più che un obiettivo, nonostante nell’ultimo periodo si sia allontanato. Il Como di Fabregas è tra le più belle sorprese di questa Serie A, ma non vuole certo fermarsi. Attualmente Nico Paz e compagni occupano la 6ª posizione in classifica, e puntano a salire sempre di più entro la fine della stagione.

A poco meno di un’ora dal match che mette in palio punti molto pesanti per l’Europa sono state rese note le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Fabregas: non mancano le sorprese.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Como

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, David, Cabal, Rizzo

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

A disposizione: Addai, Cavlina, Diego Carlos, Kuhn, Lahdo, Morata, Moreno, S. Roberto, Rodriguez, Tornqvist, Van der Brempt, Vigorito.

Martin Baturina

Dove vedere Juventus-Como in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Como, in programma alle ore 15.00 all’Allianz Stadium e valida per la 26ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.