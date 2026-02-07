Claudio Chiellini (IMAGO)

Le parole del direttore generale della Juventus Next Gen Claudio Chiellini

Il direttore generale della Juventus Next Gen, Claudio Chiellini, intervenuto al Workshop “Il Rapporto col Calciatore” di PIACE, ha parlato anche di calciomercato.

Chiellini ha iniziato così: “C’è sempre un gioco di squadra nello scegliere un giocatore. Noi abbiamo l’obiettivo di far crescere il calciatore e possibilmente portarlo in prima squadra. La scelta avviene dopo mesi in cui l’atleta viene seguito dallo scouting, in video e dal vivo. Poi incontriamo il ragazzo di persona o tramite videochiamate. Ci concentriamo sul lato umano, quindi cerchiamo di capire con l’allenatore se il giocatore è quello giusto”.

Ha poi proseguito palando ti trattative passate: “Ci sono foto di Haaland a Vinovo: era venuto con il padre, ce n’è una che gira in rete in cui indossa il cappellino della Juve. Sono venuti pure i fratelli Bellingham. Sono arrivati tanti giocatori che poi non siamo riusciti a chiudere. Fa parte del calcio”.

Ha infine concluso parlando di Pedro Felipe e dell’allenatore Brambilla: “Pedro Felipe l’altro giorno mi ha mandato un bellissimo messaggio. Alla Juve lo abbiamo aiutato nel quotidiano e nei momenti difficili, come quando si è rotto il crociato. Con Brambilla ho il piacere di lavorare da anni ormai ci conosciamo bene e abbiamo un rapporto di stima. Per me è diventato facile individuare i calciatori che siano adatti per il suo calcio”.