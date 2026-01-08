Juve, si studia una nuova proposta al Liverpool per Chiesa
Le ultime sulla situazione di Federico Chiesa
La Juventus non molla Federico Chiesa. Anzi, i bianconeri stanno cercando di trovare il modo per riportare a Torino l’esterno.
In questo senso, stanno studiando una nuova offerta da presentare al Liverpool, che può essere in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, in modo da tutelare le parti in causa e provare a sbloccare la situazione.
Dall’altro lato, però, i reds non cambiano le proprie condizioni e lascerebbero il giocatore solo a titolo definitivo e a fronte di una cessione ben pagata.
Intanto, Slot lo ha tenuto in panchina per 90 minuti nel big match di Premier League contro l’Arsenal.